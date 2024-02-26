Российское подразделение темнокожих наемников принимает участие в штурмах на реке Днепр – "Атеш"

Во временно оккупированные Олешки на Херсонщине 22 февраля прибыли темнокожие российские наемники. По данным партизан, они уже участвуют в штурмах на реке Днепр.

Об этом сообщает "Атеш".

Так, партизаны из Херсонской области сообщают, что темнокожие наемники принимают непосредственное участие в речных десантных операциях ВС России на Днепре, штурмуя украинские позиции.

"Наши агенты фиксируют ночные перемещения грузовиков с темнокожими наемниками и тралы с моторными лодками в направлении н.п. Забарино. С утра тралы и грузовики возвращаются на юг области без груза", — говорится в сообщении.

Там также добавили, что ранее эту информацию "Атешу" передавали агенты из состава ВС России.

Моторные лодки наемников оборудованы мобильными средствами РЭБ.

"Наемников россияне используют как пушечное мясо, отправляя на заведомо невыполнимые задачи", — отметили партизаны.

Напомним, эксперт рассказал, как Кремль получил план контрнаступления ВСУ еще до начала.

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