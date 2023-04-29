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Российское пропагандистское телевидение выдало кадры из Умани за "обстрел Донбасса" (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Российское пропагандистское телевидение выдало кадры из Умани за "обстрел Донбасса" (видео)

Российская пропаганда выдает кадры из Умани за "обстрел Донбасса" / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Российская пропаганда для поднятия градуса ненависти к украинцам использует кадры "подвигов" своих военных.

Российские пропагандисты выдали видео разрушенного ракетой в Умани дома за кадры якобы обстрела украинскими военными оккупированных территорий Донбасса.

Видео разрушенного дома российской ракетой использовал пропагандистский телеканал "Россия 1", передает " Настоящее время ".

"Русское телевидение выдало кадры разрушенной девятиэтажки в Умани за "обстрел Донбасса украинскими боевиками", — говорится в сообщении.

Накануне 28 апреля российская ракета разрушила подъезд многоквартирного дома в Умани, Черкасской области Украины. Погибли по меньшей мере 23 человека, в том числе пятеро детей.

Напомним, ранее сообщалось, что российский пропагандист Владимир Соловьев также выдал видео из Умани за "обстрел Донбасса".

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате российской ракетной атаки на Умань погибли 23 человека. Среди них – пятеро детей : двое мальчиков (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет).

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Дата публикации
Просмотры
10к
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