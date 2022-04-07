Российское руководство испугалось, поэтому пытается скрыть доказательства убийств гражданских - Зеленский

Также президент подчеркнул, что все те, кто совершал зверства на территории Украины непременно будут наказаны.

Мир всколыхнули фотографии жителей Киевской области, которые были безжалостно убитые оккупантами. Российское руководство испугалось мировой реакции, поэтому на временно захваченных территориях они пытаются скрыть доказательства убийств гражданских.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения.

"Похоже, что в российском руководстве действительно испугались того, что гнев мира из-за увиденного в Буче повторится и через увиденное и в других городах, откуда мы непременно выбьем оккупантов. У нас есть информация о том, что российские военные изменили тактику и пытаются убирать с улиц и подвалов на захваченных территориях убитых людей, убитых украинцев. Это исключительно попытка скрыть доказательства и больше ничего", — сообщил главнокомандующий.

Зеленский подчеркнул, что оккупантам не удастся избежать ответственности. Они будут наказаны за жестокие убийства украинского населения.

"Но у них не получится, потому что убили очень много. Не получится избежать ответственности. Мы знаем уже о тысячах пропавших без вести людей, мы знаем уже о тысячах людей, которые могут быть либо депортированы в Россию, либо убиты. Других вариантов их судьбы нет. Ситуация сейчас такова, что благодаря объективному расследованию, благодаря свидетелям, благодаря спутниковому наблюдению за событиями на Земле, благодаря другим инструментам, помогающим установить правду, мы выясним все обстоятельства касательно большинства пропавших наших граждан, касательно большинства военных преступлений России на территории Украины", – сообщил Зеленский.

Вместе с тем президент Украины подчеркнул, что Россия может отказаться от дальнейшей агрессии против Украины, и тогда последствия для страны и населения будут не столь сокрушительны.

"Если мир начал дискуссию о том, допустимо ли называть геноцидом то, что сделали российские военные на территории Украины, то поиск правды уже невозможно остановить. Это уже не откатишь назад. Можно только быстрее отказаться от дальнейшей агрессии против Украины и тем самым попытаться хотя бы как-то сократить ущерб для российской государственности и для тех, кто лично принимает в России ключевые решения. Если же ничего не изменится, то это самоубийство. Самоубийство для всех, кто выбирает продолжение войны", — подчеркнул президент.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 42 дня войны

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