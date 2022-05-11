Российское руководство изменило планирование ведения войны в Украине – Арестович

Проходят 77 сутки войны в Украине, которую враждебно развязала Россия.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российское руководство раньше планировало ведение войны в Украине на примере СССР. Впрочем, в РФ стали менять планирование.

Своими мыслями он поделился с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович считает, что российское руководство начало планировать ведение войны в Украине в соответствии с военными возможностями.

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"Русское руководство начало планировать в соответствии с военными возможностями. Потому что раньше политические заявки определяли действия военных. Это глупость номер один. Это как в советской системе: нам нужно выйти за две недели в Ла-Манш. Военные считали и говорили, что нам нужно 60 тыс. танков. Советскому народу отказывали во всем, но делали 60 тыс. танков Западное планирование другое: у нас есть возможности сделать за 5 лет 5 тыс. танков, а затем на эти танки планировать военные цели. Эта политика строится относительно того, что реально может произвести промышленность", — прокомментировал Арестович.

Вместе с тем политик считает, что Украина пытается планировать ведение войны с Россией на примере стран Запада.

"Украина где-то посередине сейчас. Потому что многие не отвыкли, многие пытаются не воевать, а вести демонстрационные действия на всех уровнях. Это тоже болячка такая, которая показывает возможности. Но в принципе, здоровое планирование уже берет верх. И у нас сначала думают, что мы можем сделать, а затем ставить политические цели", – добавил Арестович.

Отметим, Алексей Арестович также считает, что в РФ не спешат присоединять Херсонскую область, потому что не могут поделить награбленное.

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