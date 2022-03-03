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Российское вторжение: правительство создаст фонды для восстановления Украины

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Российское вторжение: правительство создаст фонды для восстановления Украины

Кабинет Министров Украины

Средства будут направлены на восстановление инфраструктуры, экономики и другого.

Согласно поручению президента Украины Владимира Зеленского, украинское правительство создаст четыре фонда, средства которого будут направлены на восстановление страны из-за российского вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В частности, речь идет о:

  • фонд обновления разрушенного имущества и инфраструктуры. Мы восстановим все, что разрушили российские оккупанты. Каждый дом, каждую квартиру, каждую школу, каждый детский сад и больницу! Каждый мост и дорогу!
  • фонд обновления и трансформации экономики. "Мы будем просить наших партнеров принять для нас так называемый "украинский План Маршалла". Нам нужно не просто восстановить экономику, мы будем строить новую европейскую страну", – заявил премьер.
  • фонд обслуживания и погашение долга
  • фонд поддержки пострадавшего бизнеса.

"Все мы видим, сколько предпринимателей, компаний помогают сегодня нашим военным, врачам, обычным украинцам. Все объединились ради общей цели – изгнать врага с нашей земли. И мы понимаем, что наша задача – помочь бизнесу вернуться к нормальной работе, нормальной жизни, нормального существования", — говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о налоговых ослаблениях для бизнеса.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз подписал меморандум о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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