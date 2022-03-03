Российское вторжение: правительство создаст фонды для восстановления Украины

Средства будут направлены на восстановление инфраструктуры, экономики и другого.

Согласно поручению президента Украины Владимира Зеленского, украинское правительство создаст четыре фонда, средства которого будут направлены на восстановление страны из-за российского вторжения.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В частности, речь идет о:

фонд обновления разрушенного имущества и инфраструктуры. Мы восстановим все, что разрушили российские оккупанты. Каждый дом, каждую квартиру, каждую школу, каждый детский сад и больницу! Каждый мост и дорогу!

фонд обновления и трансформации экономики. "Мы будем просить наших партнеров принять для нас так называемый "украинский План Маршалла". Нам нужно не просто восстановить экономику, мы будем строить новую европейскую страну", – заявил премьер.

фонд обслуживания и погашение долга

фонд поддержки пострадавшего бизнеса.

"Все мы видим, сколько предпринимателей, компаний помогают сегодня нашим военным, врачам, обычным украинцам. Все объединились ради общей цели – изгнать врага с нашей земли. И мы понимаем, что наша задача – помочь бизнесу вернуться к нормальной работе, нормальной жизни, нормального существования", — говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о налоговых ослаблениях для бизнеса.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз подписал меморандум о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине.