Российское вторжение терпит неудачу: Трасс и Фон дер Ляен совместно заверили в поддержке Украины

Заявление Путина о мобилизации в РФ свидетельствует о его слабости.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступили с совместным заявлением после сообщения о частичной мобилизации в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Политики не назвали недавнее заявление главы Кремля Владимира Путина "заявлением о слабости" и заверили в поддержке Украины в ее борьбе столько, сколько нужно.

"Они решительно осудили действия России в Украине и согласились с тем, что недавние призывы Путина к мобилизации части населения были признаком того, что российское вторжение терпит неудачу. Это заявление о слабости. Они признали мужество и отвагу украинского народа и отметили свою общую приверженность поддержки Украины в ее борьбе столько, сколько нужно", – сказали они после встречи на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Более того, фон дер Ляен и Трасс обсудили отношения между ЕС и Великобританией, включая энергетику, продовольственную безопасность и Протокол Северной Ирландии.

Напомним, что диктатор Владимир Путин 21 сентябряобъявил в России частичную мобилизацию и подписал указ.

"Она касается только тех, кто находится в запасе и кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт... Мобилизационные мероприятия в РФ начнутся сегодня", — заявил глава Кремля.

Ранее эксперт объяснил, почему объявление всеобщей мобилизации в России будет значительным ударом по режиму Путина.

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