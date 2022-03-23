Российское вторжение в Сумской области: без света остаются 73 населенных пункта

В частности нет электроэнергии в Тростянце.

По состоянию на утро 23 марта в Сумской области, страдающей от российских обстрелов, без света остаются 73 населенных пункта области, а это 18980 абонентов.

Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что в Ахтырке в результате российских атак разрушена ТЭЦ, а потому теплоноситель по городу отсутствует. Водоснабжение, водоотвод и электроснабжение в Ахтырке подаются с перебоями.

Тем временем в Тростянке во время обстрела 22 марта поврежден газопровод. Кроме того, в городе нет электроэнергии.

Как сообщалось, в Сумской области Тростянецкая община и Тростянец остаются районом, которые наиболее страдают от действий оккупантов. Всю ночь на 23 марта продолжался пожар, происходили бои и артобстрелы. В результате боевых действий вчера вечером загорелось одно из предприятий, пожар погасить невозможно.

Читайте также: