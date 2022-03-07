Российское вторжение в Украину создает опасность для грузин – Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили призвал грузин подняться против российского режима.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили оценил инициативу создания правительства национального согласия.

Также бывший чиновник призвал к мобилизации на улицах и внутри парламента, ведь это нужно для того, чтобы остановить российское нашествие и вернуть репутацию Грузии. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице Михеила Саакашвили.

Саакашвили сообщил, что для того, чтобы избежать тотальной изоляции, "надо согласовать на этот запрос хоть какую-то часть "Грузинской мечты".

“Мы наконец-то станем нацией, если не будем иметь памяти о "Силькнет". Ну, отойдите немного дальше, чем говорят наши члены правительства, и помните, нас десятилетиями выводили на улицы России как "лицо" кавказской национальности”, – рассказал Саакашвили.

Также он добавил, что в результате этого нападения каждый грузин находится в серьезной опасности, ведь из-за изоляции России цены на квартиры, машины и продукты значительно возрастут и обычные люди будут страдать.