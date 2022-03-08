Российское вторжение заставило покинуть Украину 1,7 млн граждан — ООН

Число беженцев ежедневно растет.

Украину оставили около 1,7 млн после нападения на нашу территорию оккупационных войск России

Об этом сообщает Агентство ООН по делам беженцев.

"Гуманитарная помощь должна учитывать уникальные потребности женщин и девочек; вовлекать женщин в процесс принятия решений; уделять первоочередное внимание защите от гендерного насилия", — подчеркнули в UNHCR.

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Кроме того, по разным данным, только в Польшу выехали более 1 млн украинцев.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что прогнозируемое количество людей, которые будут спасаться от этой войны на территории стран ЕС, может составить 5 млн. человек.

"Эта ситуация беспрецедентна со времен Второй Мировой войны с точки зрения быстрого роста потока беженцев", — сказал Боррель.

Беженцы из Украины получили право жить в ЕС три года

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