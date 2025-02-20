Российского актера и депутата госдумы РФ осудили на 10 лет за решеткой в Украине

Российский актер и депутат госдумы РФ Дмитрий Певцов признан виновным за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также агрессивной войны. Ему заочно назначено наказание – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Прокурор в суде доказал, что осужденный, будучи публичным влиятельным лицом, в 2014 году поддержал аннексию Крыма и оккупацию украинских восточных территорий.

В 2022 году он также одобрил и сейчас поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В многочисленных интервью пропагандистским медиа осужденный заявлял, что так называемая "спецоперация" в Украине – это часть большого плана России по "установлению русского мира", который обязательно должен быть исполнен.

Также артист отмечает свое непосредственное участие как политика в проведении "СВО", а именно — персональном голосовании за признание "независимости" так называемых "л/днр".

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Управления СБУ в Винницкой области по процедуре in absentia.

Напомним, во временно оккупированном Бердянске уничтожен российский военный преступник Евгений Богданов.

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