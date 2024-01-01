"Российского флота в Крыму не должно быть вообще": Малюк предупредил окупантов о "сюрпризах"

СБУ использует для атак два типа дронов собственного производства: "Sea Baby" и "Мамай".
Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что Черноморского флота РФ в Крыму "не должно быть вообще".
Об этом сообщает УП со ссылкой на собственные источники.
По его словам, морские дроны СБУ загнали российские корабли в порты базирования и возобновили работу зернового коридора. Он добавил, что оккупантов ждут очень неприятные сюрпризы.
"Мы стремимся выбить все ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А тогда обратим внимание и на подлодки", — сказал Малюк.
Он напомнил, что президент Зеленский поставил задачу сделать так, чтобы Украина доминировала в Черном море. Поэтому для СБУ это направление – одно из приоритетных.
Кроме того, он добавил, что СБУ использует для атак два типа дронов собственного производства: "Sea Baby" и "Мамай".
Василий Малюк отметил, что оккупанты уже вывели все большие корабли из Крыма, но это им не поможет.
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