"Российского флота в Крыму не должно быть вообще": Малюк предупредил окупантов о "сюрпризах"

СБУ использует для атак два типа дронов собственного производства: "Sea Baby" и "Мамай".

Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что Черноморского флота РФ в Крыму "не должно быть вообще".

Об этом сообщает УП со ссылкой на собственные источники.

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По его словам, морские дроны СБУ загнали российские корабли в порты базирования и возобновили работу зернового коридора. Он добавил, что оккупантов ждут очень неприятные сюрпризы.

"Мы стремимся выбить все ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А тогда обратим внимание и на подлодки", — сказал Малюк.

Он напомнил, что президент Зеленский поставил задачу сделать так, чтобы Украина доминировала в Черном море. Поэтому для СБУ это направление – одно из приоритетных.

Кроме того, он добавил, что СБУ использует для атак два типа дронов собственного производства: "Sea Baby" и "Мамай".

Василий Малюк отметил, что оккупанты уже вывели все большие корабли из Крыма, но это им не поможет.

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