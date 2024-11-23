Российского генерала сняли с должности командующего группировкой "Юг" из-за лжи об успехах на фронте

Геннадия Анашкина уличили во введении в заблуждение высшего командования и сокрытии реальной обстановки.

Командующего группировкой российских войск "Юг", воюющей в Украине, генерал-полковника Геннадия Анашкина сняли с должности.

Информацию об этом распространили российские провоенные телеграмм-каналы, а затем подтвердили пропагандистам издания РБК источники в Минобороны РФ.

Близкий к российскому Минобороны телеграмм-канал "Рыбарь" назвал причиной снятия генерала с должности проблемы на Сиверском направлении фронта и неоправданные потери. По словам российского "военкора", Анашкина разоблачили во введении в заблуждение высшего командования и сокрытии реальной обстановки.

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На Сиверском направлении, в отличие от других участков фронта, российские войска за последние месяцы так и не продвинулись вперед вопреки сообщениям об успехах.

"Совсем недавно из-под Сиверска сначала начали поступать ложные сообщения о якобы глубоких успешных прорывах, а затем начались неподготовленные атаки колоннами на позиции противника, которые привели к тяжелым потерям и минимальным результатам", — уточнил телеграмм-канал "Военный информатор".

По информации российских "военкоров", кроме генерала Анашкина, должностей лишились начальник штаба, командующий 3-й общевойсковой армией, командиры 123-й и 7-й мотострелковых бригад.

Пропагандисты из российского издания РБК со ссылкой на источники в Минобороны РФ уверяют, что произошла "плановая ротация" и претензий к Анашкину якобы нет.

Собеседник пропагандистов утверждает, что генерал Анашкин – "заслуженный командующий, имеющий огромный боевой опыт".

Геннадий Анашкин окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище в 1993 году, службу проходил в частях ВДВ, в 2008 году получил звание Героя России за руководство подразделениями во время войны в Грузии. До весны 2024 года Анашкин был командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией.

Напомним, российская армия за август и сентябрь 2024 активизировалась на фронте и захватила в 5,5 раза больше территории, чем за весь 2023 год.

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