Российского оккупанта, которому жена позволила насиловать украинок, взяли в плен — экс-депутат Госдумы РФ

В Харьковской области попал в плен российский оккупант, которому жена разрешила насиловать украинок.

Это якобы произошло под Изюмом.

Об этом сообщил российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"Солдат армии РФ из Крыма, которому звонила жена и обсуждала, что насилуя украинок, нужно оберегаться — взято в плен ВСУ под Изюмом", — говорится в сообщении.

Пока официального подтверждения этому нет.

Ранее СБУ перехватила разговор оккупанта со своей супругой. Зверство россиянки тогда шокировало цивилизованный мир, поскольку она призвала своего мужа насиловать украинок.

Также журналисты идентифицировали российского оккупанта и его жену, которая призвала мужа насиловать украинок и издеваться над людьми. Это – уроженцы РФ, переехавшие в оккупированный Крым. Оккупанту 27 лет, его зовут Роман Быковский, жену захватчика зовут Ольга Быковская. Они родом из Орловской области РФ. Тогда его жена заявляла журналистам о том, что ее муж ранен и находится в оккупированном Севастополе.

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