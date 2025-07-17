Российской армии грозит оцепление: эксперт о ситуации на важном направлении

Армия РФ. / © Associated Press

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В Сумском направлении ВСУ смогли вклиниться в оборону российской оккупационной армии на нескольких участках. Захватчикам грозит оцепление.

Об этом сообщил военный эксперт Константин Машовец.

В пограничной полосе Сумской области продолжаются ожесточенные бои по всему периметру вклинения противника. Российское командование пытается не допустить отступления своих передовых подразделений в западной части буферной зоны. Впрочем, в районе Кондратовки оккупантам, по всей вероятности, придется оставить свои позиции и отступить в северном и северо-восточном направлениях.

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"Поскольку передовые подразделения ВСУ, пожалуй, уже контролируют большую часть населенного пункта и дальнейшие попытки подразделений противника удержать позиции к югу от него фактически приведут к их поражению", - подчеркнул Машовец.

В районе Алексеевки российские подразделения фактически оцеплены с флангов. Впрочем, захватчики РФ дальше пытаются не только держать под своим контролем саму деревню, но и время от времени даже атаковать.

По словам Машовца, на участке Кондратовка-Алексеевка в течение последних нескольких недель россияне понесли здесь ощутимые потери, а потому их наступательная способность снизилась, захватчики не могут проводить эффективные штурмы.

"В свою очередь, передовым подразделениям ВСУ в результате ряда успешных контратакувальных действий удалось поставить их в очень сложную ситуацию. Сейчас ВСУ имеют два достаточно глубоких в тактическом смысле вклинения в направлении Варачино - Новониколаевки и к востоку Алексеевки. Это объективной точки зрения угрожает противнику окружением его передовых подразделений", - сказал он.

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Тем временем армия РФ пытается "зайти" в прорвавшиеся на Новониколаевку тылы украинских подразделений. Россиянам не удалось добиться отхода Сил обороны и восстановить свое положение на этом участке фронта.

Упорные бои продолжаются между рекой Снагость и направлением Локня – хутор Садки за село Юнаковка. Оккупанты пытаются полностью захватить село и продвинуться к югу и к западу от него. Пока они продвинулись всего на 100 до 150 метров.

Напомним, военный Станислав Бунятов с позывным Осман сообщал , что на Сумском направлении обостряется ситуация. На этом участке фронта линия боевого столкновения переходит в позиционную войну, как это происходит в большинстве направлений. Когда ВСУ начинают продвигаться, армия РФ бросает в бой резервистов.

Кроме того, по его информации, на Сумском направлении в армия РФ пытается восстановить утраченные позиции. Враг постоянно накапливает личный состав вблизи ЛБО и непосредственно на нем.

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