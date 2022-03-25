Российской певице, снявшей украинский флаг с Энергодарского горсовета, объявили подозрение

Чичерина подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Российской певице, поклоннице "русского мира" Юлии Чичериной, четыре дня назад снявшей украинский флаг с Энергодарского горсовета, объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, за надругательство над государственным флагом и призыв к свержению конституционного строя, артистке, по украинскому законодательству, может грозить пожизненное лишение свободы.

Отметим, что 21 марта 2022 Чичерина прибыла в Энергодар для поддержки военнослужащих страны-агрессора. С целью утверждения отделения оккупированного города от территории Украины певица вместе с оккупантами сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг. Таким образом она совершила надругательство над государственным символом Украины.

Юлия Чичерина является активной поклонницей "русского мира" и путинисткой. С начала войны на Востоке Украины артистка активно ездила на территорию оккупированных Луганской и Донецкой областей, где выступала для боевиков.

В феврале 2020-го в так называемой ДНР Чичерину наградили орденом "за особые заслуги".

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