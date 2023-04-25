Россию атакуют беспилотники: эксперты оценили, могут ли это быть украинские дроны

Россию все чаще атакуют неизвестные беспилотники. Если месяц назад они долетали на расстояние до 200 километров до Москвы, то уже сейчас это расстояние уменьшилось – до столицы РФ осталось 30 километров.

Страну-агрессорку Россию все чаще атакуют беспилотники. На днях два из них обнаружили в 30 километрах от Москвы.

Что интересно, неделю назад беспилотник без каких-либо опознавательных знаков обнаружили в 200 километрах от Москвы — он упал в Тульской области, в том же районе тогда еще произошла "бавовна" и в конце марта.

Конечно, россияне начали говорить об "украинском следе" — якобы это был дрон "Стриж", в котором была взрывчатка. Отметим, что модификация этих беспилотников также есть у России. К тому же наш дрон должен был быть обнаружен их системой ПВО.

“У них проблемы с ПВО. Для перехвата малогабаритных объектов, например БПЛА, применяются комплексы малого радиуса действия, но большинство таких комплексов россияне используют в Украине для прикрытия своих войск. На фронте такие комплексы уже либо уничтожены, либо повреждены, а производить их они уже не могут”, — объяснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Однако кто запускает дроны в сторону Москвы — до сих пор неизвестно. Украина свое участие не подтверждает.

Напомним, что россияне на второй год полномасштабной войны несколько изменили тактику ведения боевых действий.

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