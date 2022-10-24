"Россию давно уже никто не боится" — Ермак о "грязном шантаже" Кремля

Переговоров с Россией, которая начала войну в Украине, терроризирует мирных людей, совершила теракт против украинских военнопленных в Еленовке, а сейчас манипулирует Запорожской АЭС и запугивает Каховской ГЭС, не будет.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 24 октября.

"Грязный шантаж россии выглядит очень примитивно. Грязные манипуляции с Запорожской АЭС, грязные запугивания Каховской ГЭС, грязный теракт против украинских военнопленных в Оленовке, а также грязная война с гражданским населением и террор после поражений на поле боя… конструкциями", — написал Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что Россию давно уже никто не боится, а Москва заявляет о якобы готовности к диалогу, чтобы остановить свой крах.

"Россию давно уже никто не боится, потому что они слабые трусы, мечтающие о переговорах, чтобы остановить свой крах. Это видит весь мир. Переговоров не будет. А все грязное останется из России в изоляции, в которой она обязательно окажется", – подытожил Ермак.

Вероятность переговоров с Россией

Напомним, глава государства Владимир Зеленский считает, что украинское общество не вернется к довоенным отношениям с гражданами страны-агрессора России. На вопрос, когда украинские начнут общаться с россиянами, Зеленский ответил, что этого никто не знает. Украина платит слишком большую цену в этой войне.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 20 октября также заявлял о невозможности переговоров Украины с руководством страны-террориста России после ежедневных ударов российских войск по энергетическим объектам для критической ситуации в домах мирных людей.

Кроме того, президент Франции Эманнуэль Макрон сказал, что "мир в Украине возможен, когда это решат украинцы". Макрон добавил, что Запад помогает Украине оружием, чтобы украинский народ в определенный момент мог выбрать мир, который его устроит.

Между тем, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел ряд телефонных разговоров с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании, во время которых "выразил обеспокоенность в связи с якобы возможным применением Украиной "грязной бомбы".

В то же время, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами.

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