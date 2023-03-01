Россию массово атакуют "неизвестные беспилотники": что известно о "бавовне" в тылу оккупантов

У россиян должно возникнуть множество вопросов к собственной ПВО.

По России прокатилась волна атак "неизвестных дронов". Беспилотники долетели до Белгородской и Брянской областей, Краснодарского края и Подмосковья. В Санкт-Петербурге в связи с воздушной угрозой поднимали в небо истребители. Кроме того, "бавовна" была зафиксирована во временно оккупированном Крыму. В Беларуси дроны "неизвестных партизан" повредили российский самолет-разведчик А-50У на военном аэродроме в Мачулищах.

Между тем, украинские власти категорически отрицают свою причастность к взрывам в тылу оккупантов.

ТСН.ua собрал подробности о серии атак по территории РФ.

Новая "бавовна" каждый день

27 февраля в Белгороде упали три беспилотника. По информации российских СМИ, дроны летели в сторону электрической подстанции. Еще один беспилотник был сбит над Суражским районом Брянской области.

В городе Туапсе Краснодарского края неизвестные беспилотники атаковали базу "Роснефти". Местные говорят, что на нефтебазе было слышно два взрыва.

В ночь на 28 февраля в Адыгее также упал "неустановленный летательный аппарат".

Вечером 28 февраля в Краснодарском крае РФ раздались взрывы в районе военного аэродрома "Ейск", откуда взлетают самолеты для ударов по Украине. Местные власти объяснили взрывы учениями на территории района.

В Санкт-Петербурге 28 февраля закрывали воздушное пространство из-за "неизвестного объекта". В городе был введен план "Ковер", объявляемый при незаконном пересечении границы или с появлением в воздушном пространстве неизвестных объектов. В воздух подняли истребители, аэропорт "Пулково" закрыли для полетов. Местные СМИ сообщали об объекте, "похожем на большой беспилотник", который якобы заметили в 200 км от Петербурга.

Еще один БПЛА упал в 100 км от Москвы – в деревне Губастово. Беспилотник рухнул рядом с газовой компрессорной станцией "Газпрома".

1 марта министерство обороны РФ заявило, что Вооруженные силы Украины якобы запустили в сторону оккупированного Крыма 6 ударных беспилотников.

Как утверждает спикер российского минобороны Игорь Конашенков, ПВО России якобы сбила 4 беспилотника, еще 2 вывели из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

По словам Конашенкова, жертв и разрушений после удара беспилотников по Крыму нет.

Реакция Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверяет, что Украина не наносит удары по территории России, поскольку ведет оборонную войну.

"Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонную войну, чтобы деоккупировать все свои территории. Это аксиома. В РФ нарастают панически-дезинтеграционные процессы, что отражено в увеличении внутренних атак на объекты инфраструктуры со стороны неопознанных летающих объектов", – подчеркнул Подоляк.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не верит словам Михаила Подоляка.

Россия окончательно разрушила миф о надежности своей ПВО

Как отмечает военный эксперт Олег Жданов в своем блоге, сегодня "крошатся последние обломки мифа, что российская система ПВО является непреодолимой, как заявлял ранее Путин, Шойгу и другие должностные лица".

"Беспилотники спокойно летают. Да, не всегда достигают цели, иногда бывают ошибки... Однако впервые за год активных боевых действий России против Украины появился неизвестный летающий объект в районе Санкт-Петербурга", — подчеркнул эксперт.

Как напомнил Жданов, министерство обороны РФ сначала объявило, что это учения, что они якобы сами пустили эти беспилотники, и их сбивали. Но когда в республике Адыгея и Краснодарском крае беспилотники попали в объекты инфраструктуры и взорвались — "здесь уже не скажешь, что это учения".

"Министр обороны РФ сразу объявил, что это Украина. Оказывается, мы атаковали. Оказывается, упавшие беспилотники были "подавлены" средствами радиоэлектронной борьбы РФ. Как средства РЭБ подавили беспилотники — сказать очень трудно, поскольку они, как правило, не имеют обратной связи, там нечего подавлять. Если у него есть инерционная система наведения, тогда и GPS-сигнал не нужен", — пояснил он.

По словам эксперта, возникает вопрос, как эти БПЛА летели:

"Через Курскую и Брянскую область заходили в воздушное пространство России? Дырявая ПВО?.. Очень много вопросов, на которые сегодня нет ответов".