Россию можно остановить только силой: эксперт о необходимости ударов по РФ

Дальнобойные удары / © Tagesschau

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Украина должна наносить удары дальнобойным оружием по территории России — ведь, если нет ответных ударов, агрессия будет увеличиваться.

Об этом сообщил военный аналитик Алексей Гетьман в эфире КИЕВ24.

«Потому, что россияне, когда они понимают, что они ничего не получают в ответ и они не пугаются, продолжают подтягивать все, что только возможно к линии фронта и больше атаковать. Еще раз, это страна, которая против нас применяет агрессию и если не давать в ответ, то агрессия не будет уменьшаться», — отметил Гетьман.

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Он уверен: если бы Украина получила самолеты, средства противовоздушной обороны и разрешение бить по российской территории еще в первый год войны, фронт выглядел бы иначе.

«Чем позже будут разрешения на использование оружия по РФ, тем больше россияне смогут продвигаться, и тем хуже будет ситуация на линии фронта», — добавил эксперт.

Напомним, россияне пытаются выйти на окраины Лимана, который был освобожден в октябре 2022-го.