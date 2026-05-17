Россию накрывает "бавовна": на Москву рвутся дроны, горят промышленные объекты (видео)

В субботу, 16 мая, в Москве и еще 18 регионах Российской Федерации, а также на всех оккупированных российскими войсками территориях Украины, была объявлена угроза от беспилотников. На территории государства-агрессора уже возникли пожары на промышленных объектах.

Об этом свидетельствуют видео, опубликованные в местных Telegram-каналах.

Мэр столицы государства-агрессора Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО якобы сбивает дроны, которые летят на Москву. По его словам, российскую столицу атаковало 36 беспилотников.

Мэр Москвы также сообщил о падении «обломков» на территории российской столицы.

Тем временем в соцсетях публикуют видео пожара в московском микрорайоне Некрасовка, где горит промышленный объект.

Кроме того, сообщается о пожарах, которые возникли в российском городе Перми и на территории Пермской области.

По информации местных пабликов, пожар возник, в частности, на производстве компания ООО «Нефтехимик» в Закамске

Мониторинговые каналы сообщают, что около 350 беспилотников направляются в сторону РФ. Удар дронов также направлен также на вражеские объекты на оккупированной территории Украины, в частности в Крыму.

Напомним, подразделения Сил обороны Украины в ночь на 16 мая нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов. Также стали известны результаты поражения Рязанского НПЗ — одного из крупнейших на территории государства-агрессора.

