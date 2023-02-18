Россию неизбежно привлекут к ответственности за геноцид украинцев: Зеленский – о договоренностях с партнерами

Зеленский подчеркнул, что Россия и ее террористы будут отвечать за все преступления, совершенные с 2014 года.

Украина получила от западных партнеров "веские сигналы и конкретные договоренности" относительно неизбежности привлечения России к ответственности за агрессию и террор против украинского народа.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в видеообращении в субботу, 18 февраля.

"Каждый российский удар по Харькову и области, по Сумщине и Донетчине, по Хмельницкому, по нашему Никополю и каждому уголку нашего государства будет иметь для государства-террориста конкретные юридические последствия. Это касается не только того зла, которое Россия принесла от 24 февраля, но и Мы помним Иловайск, помним Донецкий аэропорт, мы помним бои за Дебальцево — особенно сегодня — и каждый удар против нашего народа.Мы должны восстановить справедливость. Мы сделаем это со всем миром", — сказал политик.

Спецтрибунал для Путина и Лукашенко

Напомним, в четверг, 19 января, Европейский парламент одобрил резолюцию о создании специального трибунала для высшего руководства России, в частности, главы Кремля Владимира Путина, а также для белорусского диктатора Александра Лукашенко.

А Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, утвердившее свои требования по созданию специального трибунала по преступлению агрессии. В ПАСЕ подчеркнули, что российские и белорусские политические и военные лидеры, причастные к преступлениям, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности.

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