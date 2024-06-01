"Танки в Москве и гражданская война": глава штаба РДК о будущем РФ

Глава штаба РДК поделился своим видением завершения войны России против Украины.
Глава штаба Российского добровольческого корпуса (РДК), воюющего на стороне Украины, Александр "Фортуна" считает, что Россия не оставила для себя никаких вариантов — без танков в Москве или стрельбы в Кремле обойтись не получится.
Об этом он рассказал в интервью "УНИАН".
"В любом случае, победа Украины и всего цивилизованного мира – это поражение России на поле боя. Это не санкции, не какие-то экономические ловушки, не какие-то политические игры – это абсолютная капитуляция на поле боя. Это единственное условие, при котором Россия сама себе признается в поражение в войне. Танки в Москве мы увидим, я думаю. Это во-первых", - подчеркнул он.
"Фортуна" также отметил, что диктатор Владимир Путин не является "одним вселенским злом" – он один из десятков сотен и тысяч людей, виновных в войне РФ против Украины.
"Я думаю, есть люди страшнее, чем Владимир Путин, особенно идеологи "русской весны" и многие люди, которые не особо на виду. Конечно, все эти люди должны быть привлечены к ответственности как военные преступники, как люди, стоящие за преступлениями против мирного населения, за геноцид населения. Они должны быть наказаны по всей строгости закона. Я не сторонник того, чтобы вешать людей на столбах и заниматься самоуправством. Я считаю, что должны быть трибуналы, должны быть введены определенные процедуры репарации, поиска виновных и привлечения каждого виновного по мере его вины к ответственности. Есть люди, которые непосредственно в этом участвовали, а есть те, кто просто промолчал, кто на эту так называемую "СВО" давал деньги, журналисты, пропагандисты. У всех степень вины разная, но у всех она есть", - подчеркнул руководитель штаба РДК.
Он также добавил, что определять, как будет выглядеть Россия будущего, все же будет, во-первых, население РФ, а во-вторых, те силы, которые приведут к изменению действующего кремлевского режима военным путем.
По его мнению, в России будет гражданская война.
"Я думаю, что РФ погрузится в пучину гражданской войны. Вопрос будет только в размахе. Возможно, это будет какая-то совсем уж мрачная история, возможно – просто война элит. Я думаю, что, вероятнее всего, это будет просто война элит, поскольку именно элиты занимаются накоплением определенных ресурсов. Но я думаю, что еще не упущена возможность у населения Российской Федерации взять свою судьбу в свои руки. Шанс этот с каждым часом все меньше и меньше, но, тем не менее, он пока остается. Рано или поздно у этих людей будет выбор – начать что-то делать или погружаться в какое-нибудь средневековье", - резюмировал Александр "Фортуна".
Напомним, у Путина отреагировали на разрешение США Украине бить по РФ предоставленным оружием.
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