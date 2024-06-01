"Танки в Москве и гражданская война": глава штаба РДК о будущем РФ

Глава штаба Российского добровольческого корпуса (РДК), воюющего на стороне Украины, Александр "Фортуна" считает, что Россия не оставила для себя никаких вариантов — без танков в Москве или стрельбы в Кремле обойтись не получится.

Об этом он рассказал в интервью "УНИАН".

"В любом случае, победа Украины и всего цивилизованного мира – это поражение России на поле боя. Это не санкции, не какие-то экономические ловушки, не какие-то политические игры – это абсолютная капитуляция на поле боя. Это единственное условие, при котором Россия сама себе признается в поражение в войне. Танки в Москве мы увидим, я думаю. Это во-первых", - подчеркнул он.

"Фортуна" также отметил, что диктатор Владимир Путин не является "одним вселенским злом" – он один из десятков сотен и тысяч людей, виновных в войне РФ против Украины.

"Я думаю, есть люди страшнее, чем Владимир Путин, особенно идеологи "русской весны" и многие люди, которые не особо на виду. Конечно, все эти люди должны быть привлечены к ответственности как военные преступники, как люди, стоящие за преступлениями против мирного населения, за геноцид населения. Они должны быть наказаны по всей строгости закона. Я не сторонник того, чтобы вешать людей на столбах и заниматься самоуправством. Я считаю, что должны быть трибуналы, должны быть введены определенные процедуры репарации, поиска виновных и привлечения каждого виновного по мере его вины к ответственности. Есть люди, которые непосредственно в этом участвовали, а есть те, кто просто промолчал, кто на эту так называемую "СВО" давал деньги, журналисты, пропагандисты. У всех степень вины разная, но у всех она есть", - подчеркнул руководитель штаба РДК.

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Он также добавил, что определять, как будет выглядеть Россия будущего, все же будет, во-первых, население РФ, а во-вторых, те силы, которые приведут к изменению действующего кремлевского режима военным путем.

По его мнению, в России будет гражданская война.

"Я думаю, что РФ погрузится в пучину гражданской войны. Вопрос будет только в размахе. Возможно, это будет какая-то совсем уж мрачная история, возможно – просто война элит. Я думаю, что, вероятнее всего, это будет просто война элит, поскольку именно элиты занимаются накоплением определенных ресурсов. Но я думаю, что еще не упущена возможность у населения Российской Федерации взять свою судьбу в свои руки. Шанс этот с каждым часом все меньше и меньше, но, тем не менее, он пока остается. Рано или поздно у этих людей будет выбор – начать что-то делать или погружаться в какое-нибудь средневековье", - резюмировал Александр "Фортуна".

Напомним, у Путина отреагировали на разрешение США Украине бить по РФ предоставленным оружием.

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