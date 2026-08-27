Атака на РФ 27 августа

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В ночь на 27 августа и под утро массированной атаке украинских беспилотников подверглись российские города. Под атакой находились склады маркетплейса Ozon и промышленная зона.

Об этом сообщают россияне, которые снимали работу украинских дронов возле объектов инфраструктуры и с окон. Делимся первыми подробностями атаки.

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Массированная атака ВСУ на РФ 27 августа: удары по складам Ozon и промзоне

Беспилотники атаковали склады компании Ozon в Оренбурге и Уфе — как следует из сообщения уфимского центра, там после удара эвакуировали более 800 человек.

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По оперативной информации от россиян пострадавших и возгораний нет. Оба объекта якобы получили незначительные повреждения.

Логистический склад в Уфе получил большие повреждения, пока он закрыт на обследование.

Ожидается официальная информация от Сил обороны Украины о последствиях атаки.

В то же время в Благовещенске также зафиксирована атака на склад Ozon, а в Стерлитамаке удар потерпела местная промзона.

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Дата публикации 09:13, 27.08.26 Количество просмотров 55 Атака БПЛА на Башкортостан: удары по Ozon и взрывы

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