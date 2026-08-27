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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россию разорвали новые взрывы: "прилетело" минимум по трем складам Ozon — первые подробности и видео

В ночь на 27 августа российские города подверглись массированной атаке беспилотников. Под ударом оказались склады Ozon в Уфе, Оренбурге и Благовещенске, а также промышленная зона в Стерлитамаке.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Атака на РФ 27 августа

Атака на РФ 27 августа

В ночь на 27 августа и под утро массированной атаке украинских беспилотников подверглись российские города. Под атакой находились склады маркетплейса Ozon и промышленная зона.

Об этом сообщают россияне, которые снимали работу украинских дронов возле объектов инфраструктуры и с окон. Делимся первыми подробностями атаки.

Массированная атака ВСУ на РФ 27 августа: удары по складам Ozon и промзоне

Беспилотники атаковали склады компании Ozon в Оренбурге и Уфе — как следует из сообщения уфимского центра, там после удара эвакуировали более 800 человек.

По оперативной информации от россиян пострадавших и возгораний нет. Оба объекта якобы получили незначительные повреждения.

Логистический склад в Уфе получил большие повреждения, пока он закрыт на обследование.

Ожидается официальная информация от Сил обороны Украины о последствиях атаки.

В то же время в Благовещенске также зафиксирована атака на склад Ozon, а в Стерлитамаке удар потерпела местная промзона.

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