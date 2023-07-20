Россию в ОБСЕ разоблачили на лжи о якобы неприменении кассетных боеприпасов в Украине

Россияне активно использовали кассетные боеприпасы в густонаселенных районах с начала полномасштабного вторжения.

Представитель России в ОБСЕ откровенно соврал, когда заявил, что страна-агрессорка якобы не применяла кассетные боеприпасы в Украине. Факты использования кассетных боеприпасов россиянами зафиксированы документами независимых миссий и институций самой ОБСЕ.

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Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.

"В ходе последнего заседания Постоянного совета представитель России заявил, что Россия никогда не использовала кассетные боеприпасы в Украине. Это – очередная ложь", — сказал он.

В подтверждение своих слов украинский постпред процитировал отчет, подготовленный БДИПЧ ОБСЕ в июле прошлого года.

В документе указывается, что "собранные доказательства свидетельствуют о широком применении вооруженными силами Российской Федерации оружия взрывного действия с большой площадью поражения в густонаселенных районах и во многих задокументированных случаях такое оружие было оснащено кассетными боеприпасами".

Также украинский представитель рассказал о докладе, который был подготовлен в рамках так называемого "Московского механизма" в апреле 2022 года, где также указывается, что россияне активно использовали кассетные боеприпасы в густонаселенных районах.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали применять кассетные боеприпасы против российских кафиров.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут применять кассетные боеприпасы на своей земле, что абсолютно справедливо против захватчиков.

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