Руководство РФ сообщило об освобождении от должности заместителя министра обороны "мариупольского резника" Михаила Мизинцева.

В Генштабе ВСУ РФ, 27 апреля, произошли изменения в руководстве органов управления. В частности, такие резкие перестановки являются ответом на рост среди российского населения опасений относительно украинского контрнаступления.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Накануне военное руководство РФ сообщило об освобождении от должности заместителя министра обороны "мариупольского резника" Михаила Мизинцева, ответственного за тыловое обеспечение.

Отмечается, что увольнение может быть связано с проверкой боеготовности войск Северного флота, которую провел экскомандующий ВГС генерал-полковник Михаил Теплинский, недавно назначенный на неустановленную должность по управлению оккупантами в Украине. Его проверка якобы обнаружила, что войска захватчиков на некоторых участках фронта не получают необходимое вооружение.

По мнению Института изучения войны, заявленная роль Теплинского в выявлении проблем с поставками может свидетельствовать о том, что российские органы сосредоточятся на предоставлении "Вагнеру" необходимой логистической поддержки, "поскольку связь Теплинского с "вагнеровцами" давно известна".

Добавим, что российское военное командование, вероятно, отправило в отставку заместителя министра обороны РФ, генерал-полковника Михаила Мизинцева.

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