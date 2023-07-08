Россию ждет еще один сюрприз: командир легиона российских добровольцев заявил об амбициозных планах

Легион "Свобода России" планирует новую операцию, чтобы воспользоваться беспорядком в РФ после мятежа Пригожина.

В ближайшее время на территории государства-агрессора состоится еще один рейд российских добровольцев, которые в составе легиона "Свобода России" борются против режима Путина.

Об этом сообщил в интервью The Observer командир легиона с позывным "Цезарем".

"В течение следующего месяца или около того будет еще один сюрприз. Это будет наша третья операция. После нее будет четвертая и пятая. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию", — заявил он.

Предыдущий рейд, проведенный совместно с бойцами "Русского добровольческого корпуса" "Цезарь", назвал разведывательной операцией.

В этот раз российские добровольцы стремятся воспользоваться беспорядком в РФ после мятежа Евгения Пригожина.

Командир легиона "Свобода России" считает, что восстание главаря "вагнеровцев" ослабило режим Путина и предполагает, что он упадет до конца 2024 года.

Цезарь признал, что его ополчение может функционировать только с помощью украинских военных, но заявил, что, оказавшись на территории России, они принимают собственные независимые решения. По его словам, бронетехника легиона в основном взята из российских складов, захваченных в Украине.

Ранее эксперты утверждали, что рейды в Белгородскую область военных подразделений "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", с оружием борющихся против путинского режима, свидетельствуют о попытке создать так называемую "буферную зону" на территории РФ.

Напомним, в конце мая появилась информация в западной печати, что легион "Свобода России" вербует тысячи россиян для наступления на Москву.

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