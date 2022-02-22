РосСМИ смонтировали фейковый сюжет о том, как военные ВСУ якобы взорвали два автомобиля между Горловкой и Донецком.

РосСМИ смонтировали фейковый сюжет о том, как военные ВСУ якобы взорвали два автомобиля между Горловкой и Донецком.

Пропагандисты утверждают, что якобы погибли трое местных жителей, а мишенью был командир так называемой "Народной милиции".

РосСМИ смонтировали фейковый сюжет о том, как военные ВСУ якобы взорвали два автомобиля с мирными жителями. Событие якобы произошло между Горловкой и Донецком.

Пропагандисты утверждают, что якобы погибли трое местных жителей, а мишенью должен стать командир так называемой "Народной милиции".

О фейковом сюжете пропагандистов сообщил telegram-паблик "Глазами украинца".

"Очередной вброс от росСМИ. Еще раз публикуют новую историю, о том, как "ВСУ" взорвали два автомобиля. Хотели ликвидировать командира "Народной милиции", но взорвали другой автомобиль, где было трое гражданских и они погибли", — говорится в сообщении.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Глава страны-агрессорки подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

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