Война
481
1 мин

Рост СОЧ в армии: Жорин назвал главную причину дезертирства среди украинских военных

Главные причины массовых СЗЧ в подразделениях армии: неразвитая сержантская ветвь, низкий авторитет командиров и отсутствие должного отношения к военным.

Кирилл Шостак
Максим Жорин

Появление самовольно покинувших часть (СОЧ) во время войны неизбежно, однако масштаб этого явления свидетельствует о серьезных проблемах в управлении и работе с личным составом.

Об этом заявил подполковник Вооруженных Сил Украины Максим Жорин.

По словам Жорина, количество СОЧ может изменяться в зависимости от интенсивности боевых действий. Но когда показатели разных подразделений в одном направлении отличаются в разы, это свидетельствует, что проблему можно решить — нужно только желание командования.

"Количество СОЧ не будет снижаться без отлаженной работы с личным составом. Для этого нужно построить сержантскую ветвь. Не будет положительных сдвигов без доверия к командирам - а для этого нельзя ставить "удобных", надо выбирать авторитетных", - подчеркнул Жорин.

Он также подчеркнул, что ситуация не изменится, пока в армии не научатся относиться к военным с уважением:

"Количество СОЧ будет только расти, если в армии не научатся нормально относиться к людям".

Ранее сообщалось, что в Украине в течение года наблюдается постоянное большое количество случаев дезертирства и самовольного ухода из части, совокупно около 17–18 тысяч в месяц.

481
