"Ростову приготовиться": Братчук о возможных местах новой "бавовны" в РФ

По мнению Братчука, одно из главных достижений этого года – то, что войну удалось перевести на территорию России.

Масштабная "бавовна" в российском Белгороде, которая случилась 30 декабря, свидетельствует о том, что российская ПВО – дырявая, поэтому другим городам РФ нужно готовиться к подобным случаям.

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ.

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"Оказывается, что хваленая "аналогов нет" (российская. – Ред.) система противовоздушной обороны не работает. И аналоги ей есть, и есть боеприпасы, которые могут пролетать и уничтожать военные объекты. И Россия, свободно или невольно, но признала, что все тяжелые последствия для Белгорода – результат их работы", – сказал он.

Братчук отметил, что если бы РФ не совершила агрессию против Украины, то не было бы и "бавовны" в российских городах, в том числе в Белгороде. По мнению спикера, "судьба" Белгорода может постичь и другие города страны-агрессора.

"То, что в Ростове-на-Дону вывешивают баннеры на стадионах в поддержку Белгорода, думаю, что Ростову стоит приготовиться, там расположен аэродром, с которого взлетают бомбардировщики, пытающиеся бомбить наши города и населенные пункты", – сказал он.

По словам Братчука, теперь всем понятно, что российская ПВО далеко не такая мощная, как о нем заявляли.

"И в Крыму, и теперь уже и на территории России, она пробивается, она пробита и, как говорится, будет дальше. Потому что одно из главных достижений этого года — то, что нам удалось перевести войну на территорию России, откуда она до нас и пришла", – подытожил Сергей Братчук.

Напомним, что 30 декабря в Белгороде произошла масштабная "бавовна". По информации украинских СМИ, Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам.

В Минобороны страны-агрессора завизжали, что удар по Белгороду якобы был нанесен двумя ракетами "Ольха" и реактивными снарядами РСЗО Vampire. В то же время, там признали, что разрушения и жертвы были вызваны не из-за прямого попадания, а вследствие падения обломков сбитых ракет и реактивных снарядов.

Российский губернатор Белгородской области отчитался, что число погибших из-за обстрела Белгорода к утру 31 декабря увеличилось до 24 человек.

Украина свою причастность к удару не подтвердила и не опровергла.

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