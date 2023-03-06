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Расстрел пленного воина ВСУ: уполномоченный ВР по правам человека обратился к омбудсманам мира

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
2157
Время на прочтение
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Расстрел пленного воина ВСУ: уполномоченный ВР по правам человека обратился к омбудсманам мира

Уполномоченный ВР отправил жестокое видео казни украинского пленного международным партнерам и омбудсманам из разных стран мира.

Жестокий расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего — это нарушение Женевских конвенций и очередное военное преступление России.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Это выявление низости и подлости. Когда во всем мире слова "Слава Украине" вызывают уважение, уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают. Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты", — отметил омбудсман.

Лубинец подчеркнул, что цель Украины, как и всего демократического мира, – привлечение РФ к ответственности.

Уполномоченный ВР отправил это видео международным партнерам и омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

Напомним, в Сети появилось видео, как россияне в упор расстреляли пленного воина ВСУ из-за слов: "Слава Украине".

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Дата публикации
Просмотры
2157
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