Расстрел пленного воина ВСУ: уполномоченный ВР по правам человека обратился к омбудсманам мира

Уполномоченный ВР отправил жестокое видео казни украинского пленного международным партнерам и омбудсманам из разных стран мира.

Жестокий расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего — это нарушение Женевских конвенций и очередное военное преступление России.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Это выявление низости и подлости. Когда во всем мире слова "Слава Украине" вызывают уважение, уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают. Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты", — отметил омбудсман.

Лубинец подчеркнул, что цель Украины, как и всего демократического мира, – привлечение РФ к ответственности.

Уполномоченный ВР отправил это видео международным партнерам и омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.