Расстрел пленного воина ВСУ: уполномоченный ВР по правам человека обратился к омбудсманам мира

Уполномоченный ВР отправил жестокое видео казни украинского пленного международным партнерам и омбудсманам из разных стран мира.
Жестокий расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего — это нарушение Женевских конвенций и очередное военное преступление России.
Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Это выявление низости и подлости. Когда во всем мире слова "Слава Украине" вызывают уважение, уважение и гордость, россияне за украинский лозунг расстреливают. Очень больно смотреть на то, что делают с нашими людьми оккупанты", — отметил омбудсман.
Лубинец подчеркнул, что цель Украины, как и всего демократического мира, – привлечение РФ к ответственности.
Уполномоченный ВР отправил это видео международным партнерам и омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.
Напомним, в Сети появилось видео, как россияне в упор расстреляли пленного воина ВСУ из-за слов: "Слава Украине".
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