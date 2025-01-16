Ротации правоохранителей на военных может не быть: в ОК "Запад" назвали причину

В настоящее время порядок ротации не урегулирован.

Ротации правоохранителей на военных может не быть потому, что подготовка нового специалиста требует больше времени, чем 3-4 месяца.

Об этом в эфире "Новости.LIVE" заявил спикер оперативного командования "Запад" Олег Домбровский.

Он отметил, что не стоит дискутировать о призывах об усилении Сил обороны Украины представителями Министерства внутренних дел Украины.

По его словам, каждая составляющая сил безопасности и обороны Украины выполняет свою функцию. Это должны делать обученные профессионалы, которых готовит государство.

"За три-четыре месяца невозможно подготовить специалиста, который может выполнить, например, безопасность в территориальных общинах, на объектах энергетической инфраструктуры", — сказал Домбровский.

Ранее сообщалось, что в Украине предлагают произвести ротацию военных и отправить на фронт людей, работающих в правоохранительных органах.

А в конце декабря 2024 Минобороны просило парламентский Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации до 18 марта 2025 года.

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