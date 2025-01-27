"Ротаций недостаточно": Зеленский ответил, планирует ли провести демобилизацию

По мнению Зеленского, если объявить демобилизацию и "завтра половина армии вернется домой, Путин нас убьет всех".

В настоящее время, когда идет полномасштабное вторжение, демобилизация украинских военных, защищающих Родину на фронте, невозможна.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Салли для газеты Il Foglio, опубликованном youtube-каналом ОП.

"Военные имеют ротации и отпуска, но, безусловно, этого недостаточно. Безусловно, надо работать над качеством этого. И есть вопросы, а как вернуться домой и не возвращаться на фронт. Безусловно, такие запросы есть. Однако это не предусмотрено сегодня законом", — сказал он. Зеленский.

Он подчеркнул, что военное положение предполагает мобилизацию людей и всех имеющихся в стране ресурсов.

"И в этом, к сожалению, вызов этой войны. И почему ее надо максимально привздышить, чтобы ее закончить. Заставить Россию закончить эту войну. Мы сегодня защищаемся. Если завтра половина нашей армии просто уйдет домой — тогда надо было сдаваться в первый же день", — говорит глава государства.

Зеленский уверен, что если отпустить хотя бы половину армии по домам, тогда Путин получит шанс победить.

"Если завтра половина армии вернется домой, то Путин нас убьет всех. Всех, кто не сможет бежать за границу. Они нас убьют. Там, где кто-то сопротивляется, они все разрушают, а людей убивают", — подытожил президент.

Ранее в Минобороны объяснили, почему законопроект о демобилизации не вносят в Верховную Раду.

Читайте также: