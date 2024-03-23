Ротация на фронте: аналитики ISW оценили решение военного командования ВСУ

Похоже, что украинское военное командование дает приоритет ротациям для подразделений на передовой, но ему придется решать дополнительные проблемы с живой силой, если ВСУ хотят перехватить инициативу даже на локальной основе в 2024 году.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

"Как говорят украинские старшие военные офицеры, они надеются это сделать. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский 22 марта объявил, что украинские военные сейчас оптимизируют свои военные организационные структуры, чтобы упростить и максимизировать качество и эффективность управления украинскими силами", —отмечают в ISW.

Сырский заявил, что некоторые украинские военные группировки будут "переформатированы" и эти усилия направлены на улучшение управления и распределения украинских военных.

Сырский заявил, что проведение ротаций передовых подразделений является ключевым приоритетом, а 14 марта Сырский отметил, что украинские подразделения, длительно находящиеся на передовой, начали проводить ротацию.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк 22 марта заявил, что украинские военные начали перегруппировку и отведение ряда бригад с неопределенных позиций для восстановления их боеспособности.

"Павлюк заявил, что Украина перебрасывает силы и средства в "районы восстановления", чтобы дать военнослужащим время отдохнуть, восстановиться, пополнить запасы и дать возможность украинским силам начать новые действия новыми силами", — отметили аналитики.

Ранее ISW оценивало, что сообщение о начале украинских ротаций свидетельствует о том, что украинское командование считает, что ситуация на любом неопределенном(ых) секторе(ах) линии фронта, где произошла или будет происходить ротация, достаточно стабилизировалась для проведения ротации украинских войск .

Напомним, РФ создает новую группировку, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк ответил, возможно ли новое наступление врага.

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