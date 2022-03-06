Ровенчане на границе с Беларусью предупреждают, что ловушки ждут врага в местных лесах

В селах прямо на границе с Беларусью местные просят многое из увиденного не показывать, чтобы не играть на руку врагу.

В Ровенской области селяне сплачиваются против агрессора. В селах у белорусской границы, где раньше время от времени раздавалась стрельба охотников за янтарем, сейчас никаких споров.

Об этом говорится в ТСН.

В селах прямо на границе с Беларусью местные просят многое из начатого и увиденного не показывать, чтобы не играть на руку врагу. Но о своих настроениях говорят открыто. На площади установлен герб, рядом красками выведена карта Украины. Мы сейчас в одном из полесских деревень вблизи белорусской границы. Едва ли не у каждого жителя там есть родственники и говорят, настоящая родня – это все украинцы, сплотившиеся против оккупанта.

«Зачем они нам. Мы их не просим в гости, потому что мы их здесь стращать не будем, а когда придут, у нас есть чем защищаться, хотя мы и бабы, но мы знаем, чем отбиваться», — говорят местные девушки.

Еще недавно, говорят, всех белорусов считали братьями. Пока не узнали, что те начали строить по Украине.

Все родственные связи забыли, когда белорусские бойцы стали пособиями России – поднялись и мужчины, и женщины, и даже дети. «Я даже говорю, я готова прямо идти и защищать нашу страну, потому что я в нее верю и верю в нашу победу», — говорит Олеся.

Какое настроение царит у людей, живущих на границе с Беларусью

На улицах все спокойно и мирно, но селяне круглосуточно готовятся к обороне. Как будут встречать врага, просят не показывать. Но уверяют, если ступит на их землю – пожалеет. «Знаем полностью все, все эти леса, всю границу знаем, даже знаем, что за границей делается. Мы видим, мы слышим, у нас есть связи», — говорят местные.

Чужого людям не нужно, но и своего, говорят, не отдадут. «Болота у нас, леса, здесь люди у нас собирают ягоды, чернику, клюкву, здесь у нас есть свои ходы, свои, как говорится, ловушки, просто оккупантам здесь не пройти», — подтверждают жительница Елена.

В то же время, собирают все, что могут, чтобы помочь нашим защитникам. Деньги, продукты, маскировочные сетки – все для победы.

Они пытаются достучаться до сознания родственников и знакомых в нескольких километрах через границу. В ответ на призыв остановиться и не идти в Украину - белорусы больше отмалчиваются.

Их просят не бояться, выходить на митинги, протестовать против войны и предупреждают, нож в спину себе воткнуть не позволят. «Я бы кажется на весь мир кричала бы: спохватитесь, остановитесь, остановите диктатора Лукашенко вместе с Путиным», — убеждена Анна.