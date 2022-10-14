Роют большие окопы, чтобы не замерзнуть: как оккупанты готовятся к зиме

Оккупанты надеются, что снег и морозы замедлят наступление ВСУ, и они, наконец, отдохнут.

Российские военные надеются, что они будут зимовать в Украине, и поэтому тщательно готовятся к этому.

О том, как именно оккупанты готовятся перезимовать, рассказал 24 каналу бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

По его словам, оккупанты надеются, что снег и морозы замедлят наступление ВСУ. А потому они мечтают, что в зимний период им удастся немного отдохнуть.

"Оккупанты рассчитывают на то, что им удастся выдохнуть, переждать зиму. За это время они хотят подтянуть резервы и восстановить какую-нибудь технику", — отметил Ступак.

Как рассказал бывший сотрудник, российские захватчики на оккупированных территориях усиленно готовятся к зимнему периоду, в частности:

Россияне пытаются создать условную демаркационную линию в зоне боевых действий.

в зоне боевых действий. Оккупанты роют большие окопы и траншеи с помощью техники.

и траншеи с помощью техники. Также российские военные ставят противотанковые бетонные укрепления прямо посреди поля.

Боевые действия зимой

По мнению экспертов, война зимой может иметь несколько сценариев, каждый из которых зависит от погоды. В частности, военный эксперт Петр Черник рассказал, что если почва замерзнет, будут сильные морозы -20°С и ниже, техника сможет двигаться, воевать. Будет тяжелее, но это возможно. Он отметил, что Украине нужна относительно теплая зима, чтобы техника увязла в грунте и не могла двигаться.

Тем временем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что глава Кремля Путин ждет зимы, чтобы больше давить на Запад, шантажируя газом.

Такое же мнение и у советника министра внутренних дел и исполнительного директора Института будущего Вадима Денисенко. По его словам, Путин растерян и не понимает, что ему делать дальше. У диктатора единственная ставка – на холодную зиму и европейцев, которые якобы прибегут к нему просить о газе.

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