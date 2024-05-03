Роют и заливают бетоном: как Украина готовится к обороне на пяти направлениях (видео)

В Украине в пяти областях завершается строительство оборонительных фортификаций.

Об этом сообщили в Минобороны Украины и опубликовали соответствующее видео.

"Сумская, Запорожская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области: сразу на пяти направлениях строительство оборонных фортификаций подходит к завершению", — говорится в кратком заявлении оборонного ведомства.

На выложенном ролике видно, как экскаваторы, другая техника и специалисты строят и обустраивают оборонные сооружения. В частности, обустраиваются траншеи, закапываются в землю бетонные и металлические блиндажи, ведутся металлосварочные работы, устанавливаются противотанковые "зубы дракона".

В Украине завершается строительство оборонных сооружений в 5 областях (видео)

Напомним, в конце апреля издание The New York Times со ссылкой на аналитиков сообщило, что Украина вряд ли начнет большое контрнаступление в этом году, но ей предстоит отбивать российские атаки и не допустить прорыва врага. Вот здесь и вступают в действие амбициозные оборонные линии, которые строятся стремительными темпами.

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