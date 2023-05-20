Роют траншеи и строят блиндажи: эксперт рассказал, как оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ

Российские войска готовятся обороняться и ждут контрнаступления ВСУ. Однако они не совсем понимают, что атаковать и воевать в обороне – это разные вещи.

Об этом 24 Каналу заявил Алексей Гетьман – ветеран российско-украинской войны, военный эксперт, майор запаса ВСУ.

По его словам, тактика россиян точно не приведет к успеху.

"К обороне нужно готовиться. Это не обязательно рыть какие-то траншеи и строить блиндажи. Безусловно, оборонная деятельность занимает много времени", — сказал он.

Военный эксперт также подчеркнул, что россияне точно знают, что контрнаступление неизбежно. Однако у врага нет информации о том, как именно и где оно будет происходить. Из-за этого у оккупантов – паника.

Ранее британский военный аналитик Шон Белл заявил, что в начале весеннего контрнаступления ВСУ будут разрушать логистику российских войск. Это может начаться в южной части Украины, в районе сухопутного коридора, связывающего РФ с территорией Крыма, считает он.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска почти готовы к контрнаступлению. Практически вся обещанная западная бронетехника уже поступила в ВСУ.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов назвал ожидаемое контрнаступление ВСУ "решающей битвой" этой войны. Но не назвал точную дату, когда она начнется.

В то же время Россия готовится к активной обороне. Спутниковые снимки, опубликованные изданием CNN, демонстрируют масштаб российских укреплений на временно оккупированном Юге – противотанковые рвы, препятствия, минные поля и траншеи.

Отдельное внимание привлекает 70-километровый окоп, простирающийся от поселка Семеновка под Мелитополем до села Мариновка в Запорожской области.

Читайте также: