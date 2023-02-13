Розговор с Макроном и Шольцом и оружие от Британии: Зеленский рассказал о договоренностях

Зеленский также рассказал о своей встрече с Анджеем Дудой.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах переговоров с разными государствами мира о передаче ВСУ оружия.

Об этом он сказал во время своего традиционного обращения к украинцам 13 февраля.

"Мы достигли важного понимания с Британией относительно дальнобойного оружия и необходимости ускорить поставки танков. Есть хорошая договоренность по артиллерии и боеприпасам. Имеем полное понимание позиций друг друга в вопросе современной боевой авиации. И я благодарю всех наших британских друзей, спасибо министру Сунаку за начатую работу, в том числе в авиационном направлении", — сказал президент.

Владимир Зеленский также рассказал о подробностях переговоров с Макроном и Шольцом.

"Сильной встречей были и наши переговоры в Париже с президентом Макроном и канцлером Шольцом. Мы говорили втроем очень откровенно, и это позволило найти общее понимание перспектив в этой войне. Думаю, это значительно облегчит решение оборонных вопросов. У нас есть общее видение пути к победе. Я хочу поблагодарить господина президента и господина канцлера за консолидированную поддержку нашей евроинтеграции", — пояснил президент.

Украинский лидер отметил, что его визит в Брюссель стал таким, какого еще не было в истории отношений Украины с Евросоюзом.

"Впервые – такое внимание к Украине, впервые – встреча сразу со всеми лидерами Европы и плюс еще серия разговоров с европейскими лидерами – максимально динамичных, содержательных и лишенных лишней политизации. С каждым лидером мы проговорили сугубо те вещи, которые важны для наших отношений и для европейского сообщества в целом. Не было ни одного пустого разговора. Я благодарю за это всех наших партнеров", — сказал Зеленский.

Президент также рассказал о своей встрече с Анджеем Дудой.

"Особенно отмечу еще переговоры с Польшей. С президентом Дудой – когда я уже возвращался в Украину. И был еще отдельный разговор с премьер-министром Моравецким в Брюсселе. Мы обсуждали танки и другое оружие для защиты на земле; самолеты и другие средства для защиты в небе. Обсудили ситуацию в регионе в целом, перспективы в этом году. Как всегда, имеем полное взаимопонимание с польскими братьями", — пояснил Зеленский.

Владимир Зеленский добавил, что сейчас больше, чем когда-либо, чувствуется, что европейские цели Украины становятся реальностью.

Визит Зеленского в Великобританию, Францию и Брюссель.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Великобританию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком. Также украинский лидер выступил перед британским парламентом и попросил о передаче Украине современных боевых самолетов, чтобы противостоять нападениям российской оккупационной армии.

После этого Зеленский уехал в Париж, где встретился с президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

На следующий день Зеленский принял участие в саммите Европейского союза в Брюсселе, где пообщался с европейскими лидерами.

Возвращаясь в Украину, Зеленский в Польше встретился с Анджеем Дудой.

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