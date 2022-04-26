"Рожают дешевые "победы": российские оккупанты распространяют фейк об уничтожении офицеров ВСУ

Российские средства массовой пропаганды 26 апреля тиражируют в Интернете новость о якобы уничтожении нескольких военных Вооруженных сил Украины во время боя. Однако сообщение врага об уничтожении офицеров ВСУ – очередной фейк.

В качестве доказательств оккупанты приводят фото документов украинских военных.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Это чепуха. В качестве доказательств они приводят фото документов наших защитников. Но вот, например, командир 111-й отдельной бригады Территориальной обороны Луганской области Вячеслав Суханов наверняка знает, что российские солдаты разместились в его квартире в оккупированной части Рубежного. Поэтому и имеют доступ к наградам офицера. Да еще врученных ему, когда он был подполковником", – говорится в сообщении главы Луганской области.

"Россияне никак не могут продвинуться на фронте, не имеют побед, а докладывать начальству что-то нужно. Поэтому и рожают подобные дешевые "победы". Потому что деньги получить не за что — Вооруженные силы Украины оказались крепче рассчитанных врагом троих суток", — добавил Гайдай.

Напомним, в СБУ сообщили, что в разных телеграмм-каналах от имени спецслужбы российские пропагандисты распространяют сообщения о якобы эвакуации "граждан в Приднестровской республике". Поводом для этого будто бы могут стать артобстрелы Украины.

Карта русско-украинской войны по состоянию на 26 апреля

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