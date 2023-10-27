Рождества дома не будет: украинские беженцы в Европе могут потерять жилье

В октябре 2023 года срок, на который украинцы могут покинуть свое жилье, был сокращен с семи до нуля дней.

Украинские беженцы рискуют потерять предоставленное им жилье, если поедут на Рождество домой или в путешествие по Ирландии.

Об этом сообщает ирландское издание Extra.ie.

В октябре 2023 года срок, на который украинцы могут покинуть свое жилье, был сокращен с семи до нуля дней.

"Изменение в политике, касающейся как внутренних, так и международных поездок, является первым в ряде будущих мер, направленных на то, чтобы сделать Ирландию менее привлекательной для убегающих от войны в Украине", — отмечают они.

По сообщению источников издания, еженедельно Департамент интеграции должен размещать 700 новоприбывших людей, хотя "пустые кровати" в государственном жилье, в котором некоторые беженцы временно не живут.

"Бенефициары временной защиты могут покинуть свое временное жилье для путешествия, но должны заранее сообщить об этом Департаменту, чтобы освободить жилье для других нуждающихся. Им предлагается подать запрос на новое жилье по возвращении, если оно будет доступно, но может быть не в том же месте", — сообщает Департамент.

Беженцам, которым необходимо "документально подтвержденные медицинские нужды или по соображениям сострадания", нужно вернуться в Украину, будут предоставлены кровати в течение "умного периода времени".

Как отмечают журналисты, в Ирландию прибыло более 98 тысяч украинских беженцев, из них более 74 тысяч разместили в предоставленном правительством жилье стоимостью 1,5 миллиарда евро в год.

Около 450 беженцев временно разместили в палатках в казармах Колумб в Муллингаре, графство Вестмит.

Напомним, что в Крыму оккупанты на аэродроме нарисовали четыре истребителя.

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