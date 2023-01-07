Луганские партизаны возле Счастья взорвали железнодорожное сообщение, которое оккупанты использовали для транспортировки военной техники, личного состава и вооружения.

Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации.

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"Вечером 06 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства уничтожено железнодорожное полотно сообщения "г. Луганск – с. Лантратовка". Предварительно установлено, что указанное железнодорожное сообщение используется россиянами для транспортировки военной техники, личного состава и БК", — написал глава Луганской области.

Гайдай добавил, что в обратном направлении захватчики вывозят в Россию украинское ворованное зерно.

"В своих смерашистах сами признаются, что только из Старобельского элеватора похитили более 1000 тонн зерна", — заметил чиновник.

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Трасса Сватово-Кременная (Луганская область), с помощью которой поставляются российские войска, уже находится под огневым контролем украинских военных. Это усложняет оборону для кафиров.

В строительстве британской разведки за 7 января сообщается, что участок фронта вблизи Кременной Луганской области может стать угрозой для российской армии на Бахмутском направлении (Донецкая область). По данным западной разведки, последние три недели бои идут в основном на лесистой местности к западу от Кременной.

Между тем ЦНС информирует, что в временно оккупированный Сватов прибыло враждебное инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность взрыва дамбы местного водохранилища. оккупационные власти могут использовать подрыв дамбы для повода для депортации местного населения.

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