"Рождественский подарок": в ВСУ рассказали об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии

В Феодосийском порту в аннексированном Крыму, где был уничтожен российский десантный корабль "Новочеркасск", после мощных взрывов произошел масштабный пожар. Кроме того, происходит сильная детонация.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, после мощного "хлопка" в Феодосии пока там феерическая обстановка.

"Взрывно-феерическая, я бы даже сказала. Взрыв был мощный, детонация долговременная, пожар масштабный. Следовательно, будем еще ожидать уточненных данных, потому что проведена боевая работа, — это половина дела. Далее нужно собрать исчерпывающую информацию о ее результатах. Пока что это все только наглядно", – подчеркнула Гуменюк.

Пока в порту происходит сильная детонация. Представительница ВСУ говорит, что она "вызвана не просто горючим или боекомплектом самого корабля".

"Специфика больших десантных кораблей в том, что они используются сейчас врагом постоянно как логистические объекты для транспортировки важных грузов. Помним, что у них есть сложности с использованием знаменитого Керченского моста и других транспортно-логистических маршрутов. Следовательно, по всей вероятности, что это был некий "рождественский подарок", полностью упакованный", — отмечает она.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Украинские военные ликвидировали российский десантный корабль "Новочеркасск"

В настоящее время полностью перекрыт мост через Керченский пролив, а районы вокруг порта оцеплены войсками. Гуменюк говорит, что оккупанты "находятся в определенной панике и растерянности — такое поражение для них было сюрпризом".

Напомним, Воздушные силы сообщили, что ночью против 26 декабря в Крыму был уничтожен крупный десантный корабль "Новочеркасск". Оппозиционные крымские СМИ сообщают, что было уничтожено судно, которое привезло в оккупированный полуостров боеприпасы из Ирана.

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