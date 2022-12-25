"Рождественское чудо": на белорусском аэродроме загорелся российский истребитель МиГ-31К

Из-за повреждения двигателя российский самолет, вооруженный ракетами "Кинжал", в ближайшее время не сможет подниматься в воздух.

В воскресенье, 25 декабря, на белорусском аэродроме "Мачулищи" загорелся один из истребителей МиГ-31К военно-космических сил РФ.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусские Гаюн".

По предварительной информации в результате возгорания произошло повреждение двигателя, из-за чего истребитель в ближайшее время не сможет подниматься в воздух.

Как известно, сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия Миг-31К имеет на вооружении гиперзвуковые аэробалистические ракеты "Кинжал", которыми армия государства-агрессора наносит удары по территории Украины.

"Что это, как не рождественское чудо?" – отметили в сообщении белорусские наблюдатели.

На аэродроме "Мачулищи" три МиГ-31К ВКС РФ появились еще 13 декабря. Вместе с истребителями здесь базируется и проводит совместные полеты самолет ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц", задача которого — наведение на цель. Вражеские самолеты совершили уже по меньшей мере 4 вылета — 16, 17, 21 и 25 декабря.

Напомним, в воскресенье, 25 декабря, во всех областях Украины уже трижды объявляли воздушную тревогу.

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