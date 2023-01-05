"Рождественское перемирие": Путин приказал Шойгу прекратить огонь в Украине

В Кремле обратились к украинской стороне с призывом также объявить режим прекращения огня в рождественские праздники.

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу о прекращении огня по всей линии боевого столкновения в Украине на Рождество

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения сторон в Украине", — пишут кремлевские пропагандисты.

Кроме того, в Кремле обратились к украинской стороне с призывом также объявить режим прекращения огня, чтобы якобы "дать возможность гражданам посетить рождественские службы".

Отметим, 5 января президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которых турецкий лидер предложил Путину "односторонне прекратить огонь" в Украине. Также они обстоят ситуацию в Сирию и турецко-российские отношения.

Перед этим поклонник Путина патриарх Кирилл цинично призвал Украину к "перемирию" на Рождество. В своем так называемом заявлении он не назвал войну в Украине войной, а заявил о "междоусобном конфликте".

У Зеленского отреагировали на циничное заявление. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "пропагандой и ловушкой" призыв российского патриарха Кирилла к якобы "рождественскому перемирию".

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