"Рождественское перемирие": Путин приказал Шойгу прекратить огонь в Украине

В Кремле обратились к украинской стороне с призывом также объявить режим прекращения огня в рождественские праздники.
Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу о прекращении огня по всей линии боевого столкновения в Украине на Рождество
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения сторон в Украине", — пишут кремлевские пропагандисты.
Кроме того, в Кремле обратились к украинской стороне с призывом также объявить режим прекращения огня, чтобы якобы "дать возможность гражданам посетить рождественские службы".
Отметим, 5 января президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которых турецкий лидер предложил Путину "односторонне прекратить огонь" в Украине. Также они обстоят ситуацию в Сирию и турецко-российские отношения.
Перед этим поклонник Путина патриарх Кирилл цинично призвал Украину к "перемирию" на Рождество. В своем так называемом заявлении он не назвал войну в Украине войной, а заявил о "междоусобном конфликте".
У Зеленского отреагировали на циничное заявление. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "пропагандой и ловушкой" призыв российского патриарха Кирилла к якобы "рождественскому перемирию".