"Рождественское перемирие" Путина: украинский дипломат объяснил замысел Кремля

"Рождественское перемирие" в Украине, которое односторонне объявил президент РФ Владимир Путин, является пропагандистским шагом для российской публики.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Последние шаги, которые делает московский рашистский режим, свидетельствует, что это конвульсии перед тем, что режим достигнет своего конца... Все эти перемирия — исключительно для внутреннего пользования, чтобы как-то кормить свое народонаселение, которому нужны победы. Побед нет, поэтому надо искать хоть что-нибудь", — говорит экс-глава МИД.

По его словам, оккупанты хотят примерить на себя образ миротворцев — "что они за мир, только пожалуйста отдайте все, что мы у вас захватили, удовлетворите все наши прихоти, а дальше начнем о чем-то говорить".

"Это очевидный бред, на который никто никогда идти не будет. Есть однозначная реакция Украины и всех цивилизованных стран, что это очередной пропагандистский шаг, который ничего практического не имеет", — говорит Огрызко.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил в одностороннем 36-часовом прекращении огня в Украине — рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января. По инициативе Путина минобороны РФ отдало приказ о временном прекращении огня.

Украинские власти не восприняли инициативу Кремля — президент Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет "использовать Рождество как прикрытие" для реализации своих захватнических планов. По его словам, Кремль всегда использует передышки на войне, чтобы продолжить ее с новой силой.

Секретарь СНБО Алексей Данилов добавил, что Украина не вела с РФ никаких переговоров о перемирии, соответственно прекращать огонь не собирается.

Минобороны РФ 6 января ожидаемо обвинило Украину в несоблюдении режима перемирия.

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