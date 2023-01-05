"Рождественское перемирие": у Минобороны РФ заявили о "36-часовом прекращении огня в Украине"

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил о якобы "36-часовом прекращении огня в Украине".

Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации министром обороны РФ в войска отдано указания ввести на 36 часов с 12.00 6 января с.г. до 24.00 7 января с.г. режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения сторон в Украине", — говорится в сообщения.

"Рождественское перемирие" от России: что известно

Ранее патриарх Кирилл цинично призвал Украину к "перемирию" на Рождество. В своем так называемом заявлении он не назвал войну в Украине войной, а заявил о "междоусобном конфликте".

После этого Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу о прекращении огня по всей линии боевого столкновения сторон в Украине на Рождество.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал эти действия "пропагандой и ловушкой".

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