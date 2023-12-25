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Рождество на фронте: как празднуют украинские военные — фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Рождество на фронте: как празднуют украинские военные — фото

Военный ВСУ на Рождество/Фото: Константин и Влада Либеровы

Как бойцы отмечают Рождество на фронте.

Военные Вооруженных сил, 670 дней подряд защищающие Украину от нашествия оккупационной армии России, встречают Рождество в окопах на войне.

В Сети показали щемящие фото наших защитников.

Несмотря на войну, они наряжают елки и надевают новогодние атрибуты.

Военные празднуют Рождество на фронте/ Фото: Константин и Влада Либеровы / ©
Военные празднуют Рождество на фронте/ Фото: Константин и Влада Либеровы
Военные празднуют Рождество на фронте/ Фото: Константин и Влада Либеровы / ©
Военные празднуют Рождество на фронте/ Фото: Константин и Влада Либеровы
Военные празднуют Рождество на фронте/ Фото: Константин и Влада Либеровы / ©
Военные празднуют Рождество на фронте/ Фото: Константин и Влада Либеровы
Военные празднуют Рождество на фронте/ Фото: Константин и Влада Либеровы / ©
Военные празднуют Рождество на фронте/ Фото: Константин и Влада Либеровы
Военные празднуют Рождество на фронте/ Фото: Константин и Влада Либеровы / ©
Военные празднуют Рождество на фронте/ Фото: Константин и Влада Либеровы
Военные празднуют Рождество на фронте/ Фото: Константин и Влада Либеровы / ©
Военные празднуют Рождество на фронте/ Фото: Константин и Влада Либеровы
Военные празднуют Рождество на фронте/ Фото: Константин и Влада Либеровы / ©
Военные празднуют Рождество на фронте/ Фото: Константин и Влада Либеровы
Военные празднуют Рождество на фронте/ Фото: Константин и Влада Либеровы / ©
Военные празднуют Рождество на фронте/ Фото: Константин и Влада Либеровы
Военные празднуют Рождество на фронте/ Фото: Константин и Влада Либеровы / ©
Военные празднуют Рождество на фронте/ Фото: Константин и Влада Либеровы

Напомним, Генштаб показал, как отмечают украинские военные (фото).

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Дата публикации
Просмотры
120
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