Рождество на фронте: как празднуют украинские военные — фото

Как бойцы отмечают Рождество на фронте.
Военные Вооруженных сил, 670 дней подряд защищающие Украину от нашествия оккупационной армии России, встречают Рождество в окопах на войне.
В Сети показали щемящие фото наших защитников.
Несмотря на войну, они наряжают елки и надевают новогодние атрибуты.
Напомним, Генштаб показал, как отмечают украинские военные (фото).
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