"Рождество задает правильное настроение": Зеленский высказался об уничтожении российских "сушек"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных, которые сбили в Рождественский вечер не только почти 30 "Шахедов", несколько крылатых ракет, но и две российские "сушки".

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, российские оккупанты за неделю потеряли пять самолетов.

“Это Рождество задает правильное настроение на весь следующий год – настроение наших возможностей. Возможностей в переговорах с партнерами. Возможностей укрепления нашего воздушного щита. Возможностей в защите нашего дома от российских террористов. Чем сильнее будет наше ПВО, тем меньше российских чертей будет и в нашем небе, и на нашей земле”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Отдельно Зеленский поблагодарил всех наших воинов за меткость и силу.

“Благодарю каждого и каждую, кто и в Рождество, и в будни заботится о защите нашего государства, кто выдерживает вражеские атаки и показывает несгибаемость, где бы он ни был: на востоке и юге или на границах нашей страны, кто в бою и на позициях, кто спасает и лечит людей. Все наши экстренные службы. Каждый помогающий. Спасибо всем вам. С Рождеством, дорогие украинцы, украинки. Пусть это светлое время сделает для нас светлее весь следующий год”, — подчеркнул глава государства.

Напомним, что оккупанты терроризировали украинцев ночью 25 декабря ракетами и беспилотниками.

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