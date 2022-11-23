Роженицу достали из-под обломков: появились детали обстрела РФ роддома в Вольнянске, где погиб младенец (фото и видео)

Погиб мальчик, которому было два дня.

Российская оккупационная армия в ночь на 23 ноября ударила ракетами С-300 по родильному отделению больницы Вольнянской Запорожской области.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В результате ракетного удара по родильному отделению погиб мальчик, родившийся два дня назад. Мать осталась жива.

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Также пострадали еще два врача. Один медик в тяжелом состоянии.

На месте работают ГСЧС. Также продолжаются работы по разбору завалов.

В свою очередь в МВД уточнили, что россияне разбомбили двухэтажный корпус поликлинического родильного отделения, которое располагалось на территории местной больницы. Там находилась одна роженица с новорожденным ребенком, а также врач.

"В результате атаки младенец 2022 года рождения погиб, женщина и врач подразделениями ГСЧС спасены из-под обломков здания. По предварительной информации, под завалами больше никого нет", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 ноября россияне обстреляли гражданские сооружения на Вольнянщине. В частности, россияне разбомбили двухэтажный жилой дом. Под завалами оказались люди.

В ГСЧС сообщали, что на месте разрушения жилого дома были обнаружены тела 6 погибших.

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