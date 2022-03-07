"Роженицы лежат с младенцами в подвалах": после обстрелов российских оккупантов Изюм почти разрушен

Российские оккупанты полностью разрушили автовокзал, суд, железнодорожный вокзал и почти весь город.
Заместитель Изюмского городского головы по гуманитарным вопросам Владимир Мацокин рассказал о ситуации, которая сложилась в городе Изюм.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Изюм это новая Хатынь! Место боли, отчаяния и слез. Центр города — от рынка до 1 школы сплошная руина. Грудь камней, воронки, изуродовали деревья, пожары, дыры от снарядов в многоэтажках", — говорится в сообщении Мацокина.
По его словам, российские оккупанты полностью разрушили автовокзал, суд, железнодорожный вокзал, исполком, медицинский колледж, полицию, военкомат, а также десятки магазинов и контор. Разбиты также все мосты.
Мацокин жалуется, что в помещение больницы нет окон, а очередной снаряд попал прямо в детскую спортивную школу.
"Центральный парк как место кровавого побоища. И это в городе, где никогда не базировался ни один военный", — пишет Мацокин.
Заместитель мэра Изюма говорит, что люди остались без пищи, воды, света, газа, тепла, не работает и связь. Кроме того, горожане не имеют возможности централизованно уехать, а завезти гуманитарную помощь не удается из-за постоянных артобстрелов.
"В больнице роженицы лежат с младенцами в подвалах. Нет лекарств!!! Люди шестой день в бомбоубежищах, они не видят солнца!" — подчеркивает Мацокин.
Напомним, в Херсоне российские диверсанты предлагают местным жителям сдать город врагу.
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